Komšija Saše Vidića: Sa terase sam gledao šta se dešavalo u njegovom stanu, evo šta se s njim dešavalo poslednjih meseci

Vest o smrti jednog od naših najuspešnijih kreatora danas je potresla čitavu javnost, brojne javne ličnosti opraštaju se celog dana od prijatelja i saradnika putem društvenih mreža, a sada se oglasio i komšija Saše Vidića koji je bio prisitan kada je stigla Hitna pomoć. - Bio mi je komšija.

Pre par meseci je uspeo da se izvuče, ali je posle toga bio kao starac od 90 godina - napisao je on na društvenoj mreži Twetter, pa dodao: - Juče sa terase vidim da Hitna pomoć dolazi do njegovog stana, ovaj put nije uspeo. Ne znam šta drugi misle o njemu, ali je on meni bio ok lik, poprilično lud i blesav, ali je bio ok - rekao je komšija Saše Vidića kojeg je tužna vest pogodila. Saša Vidić tokom dugogodišnje, blistave karijere sarađivao je sa brojnim poznatim