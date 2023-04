"MVP? To je Embidovo" VIDEO

Košarkaš Majami Hita Džimi Batler dobijao je "MVP" povike sa tribina tokom pobede njegove ekipe protiv Milvokija (119:114).

Ni ne čudi, s obzirom na to da je Batler sa 56 poena predvodio svoj tim do 3:1 u prvoj rundi plej-of serije sa Baksima. Ipak, smatra da MVP priznanje pripada centru Filadelfije Džoelu Embidu. "Ne znam oko MVP-ja. Mislim da je to Džoelovo (Embid), ako sam brutalno iskren. Ali za moj tim, da dođe do pobede u ovakvoj atmosferi, ovom gradu. To je ogroman uspeh", rekao je Batler posle meča. On je na ovom susretu oborio rekord franšize po broju poena u plej-ofu i