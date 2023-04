Najave su bile tačne – Srbija je ponovo "pogođena"

Vreme u Srbiji danas promenljivo i hladnije, mestimično s kišom. Pljuskovi s grmljavinom se očekuju uglavnom u centralnim, istočnim i južnim krajevima.

Kiša će krajem dana preći u sneg na visokim planinama uz pad temperature. Jutarnja temperatura od 6 do 12, a najviša dnevna od 15 do 19 stepeni. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni koji će na severu, istoku i planinama povremeno biti jak, ali će oslabiti krajem dana. I u glavnom gradu promenljivo i hladnije vreme, povremeno s kišom i pljuskovima koji će biti češći ujutru i pre podne. Jutarnja temperatura oko 11, a najviša dnevna oko 17 stepeni. U sredu će