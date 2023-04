Sudija Majić o Savamali: Sami smo na to pristali time što nismo reagovali

Sudija Miodrag Majić izjavio je za N1 da nije siguran da se ponovo neće desiti rušenje kao što je zabeleženo u Savamali u Beogradu.

Kako je rekao, preostalo je "samo da se nadamo da ti ljudi, koji imaju takvu moć - ne požele nešto naše". "Mogu da kažu 'vaša zgrada je ružna, bolje je da tu bude nešto lepo'. Ili 'pored vas je bespravni objekat, sruši to pa sagradi nešto legalno'", ukazuje Majić. On je ocenio da se naše društvo "predalo i da ne zna kuda ide". "Mi smo u noći u kojoj se Savamala dogodila na to pristali. I nije bez razloga, i nije slučajno što smo ja i mnogi drugi pravnici ukazivali