NATO je hteo da uništi Rusiju, ali je na kraju ujedinio, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov na konferenciji za štampu u sedištu UN. „Nepristrasni posmatrači, politikolozi, kako u Ruskoj Federaciji, tako i u inostranstvu, ocenjuju da je NATO hteo da uništi Rusku Federaciju, ali ju je na kraju ujedinio”, rekao je on.

Ruski ministar spoljnih poslova je dodao da su ovi ciljevi još jednom potvrđeni tokom njegovog govora u Savetu bezbednosti UN. „To je tako lepa stilska figura – ​​da je Rusija htela da spreči širenje NATO-a. Prvo, nismo toliko želeli, verovali da je potrebno to sprečiti i da nam je to više puta obećano. Lagali su, sada to svi znaju, kako što su kasnije lagali o Minskim sporazumima i o mnogim drugim stvarima”, rekao je Lavrov. Lavrov je skrenuo pažnju na to da su