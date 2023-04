Ujutru hladno vreme, tokom dana sunčano i do 20 stepeni

U Srbiji će ujutru biti hladno sa slabim mrazom, a tokom dana pretežno sunčano, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Posle podne će biti toplije uz postepeno naoblačenje sa severa i zapada, a kratkotrajna kiša se očekuje ponegde u toku noći. Duvaće uglavnom slab promenljiv vetar. Jutarnja temperatura biće od minus jedan do šest, a najviša od 16 do 20 stepeni. U Beogradu će biti ujutru hladno, a u toku dana pretežno sunčano, posle podne toplije uz postepeno naoblačenje, a kratkotrajna kiša se očekuje u toku noći. Jutarnja temperatura biće od dva do pet, a najviša oko 18 stepeni.