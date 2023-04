Vučić Prištini: Nemojte ni da sanjate da ćete uspeti u namerama da proterate ili uništite Srbe u bilo kom delu Kosova i Metohije

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas vlastima u Prištini da "ni ne sanjaju" da će uspeti u namerama da kako je rekao, proteraju ili unište Srbe u bilo kom delu Kosova.

Obraćajući se građanima u Sokobanji, tokom obilaska Zaječarskog okruga, Vučić je ocenio da iza odluke Vlade Kosova o otvaranju mosta preko Ibra u Kosovskoj Mitrovici stoji namera kosovskog premijera Aljbina Kurtija da "protera Srbe sa severa Kosova". View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) "Danas je okupacioni gaulajter na severu Kosova i Metohije Aljbin Kurti doneo odluku, samo par dana posle onih sramnih, lažnih izbora,