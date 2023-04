Bogdan Bogdanović potvrdio da želi da igra za Srbiju na Svetskom prvenstvu u košarci

Košarkaš Atlante Bogdan Bogdanović planira da igra za reprezentaciju Srbije na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu na Filipinima. „To mi pomaže da se pripremim za novu sezonu u NBA ligi.

Dopada mi se, to koristim kao prednost“, rekao je Bogdanović, navodi se na Tviter profilu Atlante. Svetsko prvenstvo održaće se od 25. avgusta do 10. septembra u Indoneziji, Japanu i na Filipinima. Žreb za to takmičenje biće održan u subotu od 13.30 u Manili. Bogi plans to join the Serbian National Team in the FIBA World Cup 🇷🇸 „It helps me get ready for the NBA season. I like that I use that as an advantage.“ pic.twitter.com/1awdpYdkMB — Atlanta Hawks (@ATLHawks)