Predsednik Vučić na otvaranju deonice Moravskog koridora od Pojata do Makrešana

BEOGRAD - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće otvaranju deonice Moravskog koridora od Pojata do Makrešana. Prva deonica Moravskog koridora od Pojata do Makrešana duga je 16,9 kilometara, a do oktobra bi trebalo da bude završeno dodatnih 10,7 kilometra do Koševa, čime će Kruševac biti povezan sa autoputem.

Kako je saopštila predsednikova Služba za saradnju sa medijima, otvaranje te deonice Moravskog koridora predviđeno je za 10:00 sati. To je prva "pametna" saobraćajnica u našoj zemlji, izgrađena sa kompletnom optičkom infrastrukturom. Moravski koridor, od Pojata do Preljine, biće najmoderniji i najširi autoput u Srbiji, pošto će biti širi od postojećih autoputeva za ukupno 1,6 metara. Gradnja Moravskog koridora u dužini od 112 kilometara počela je u decembru 2019.