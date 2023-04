Sjajne vesti za Srbiju: Bogdan Bogdanović igra na Mundobasketu

SJAJNE vesti dolaze iz Atlante. Klub iz Džordžije je potvrdio da je Bogdan Bogdanović izrazio želju da nastupa za reprezentacija Srbije na predstojećem Mundobasketu.

FOTO: Tanjug Sam igrač je istakao da to vidi kao veliku prednost za narednu sezonu u NBA ligi. - To mi pomaže da se pripremim za novu NBA sezonu. Sviđa mi se što to koristim kao prednost - rekao je Bogdanović. Bogi plans to join the Serbian National Team in the FIBA World Cup 🇷🇸 "It helps me get ready for the NBA season. I like that I use that as an advantage." pic.twitter.com/1awdpYdkMB — Atlanta Hawks (@ATLHawks) April 28, 2023 Podsetimo, Svetsko prvenstvo u