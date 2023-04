Ništa od slavlja, Napoli još mora da čeka na titulu VIDEO

Fudbaleri Napolija još nisu teoretski obezbedili titulu u Seriji A.

Imali su sjajnu priliku za to, predivnu atmosferu na stadionu "Dijego Maradona", ali nervi nisu izdržali - trebala im je pobeda, ali su protiv Salernitane odigrali samo 1:1 (0:0). Poraz Lacija nešto ranije na "Đuzepe Meaci" od Intera (3:1), praktično je otvorio Napoliju šansu da sa tri boda dođe do trofeja, ali to se nije dogodilo. Od ranih jutarnjih časova u gradu podno Vezuva, ključao je vulkan u plavom, a kada je na vreme došao momenat za utakmicu, sve se treslo