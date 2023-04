Real izneo zahteve pred utakmicu u Beogradu

Košarkaški klub Real Madrid izneo je nekoliko zahteva pred organizatore u Beogradu, u susret trećoj utakmici protiv Partizana.

U španskoj prestonici se brinu povodom represalija, nakon tuče koja je izbila u drugoj utakmici četvrtfinala Evrolige. Kako prenosi izraelski novinar Arale Vajsberg, Španci su pred dolazak u Srbiju izneli nekoliko zahteva. Među njima je 24-časovna pojačana zaštita u hotelu, policijska pratnja do "Štark Arene" na treninge, kao i obezbeđenje pored klupe tokom same utakmice. Uz to, autobus bi trebalo da pokupi igrače i osoblje Reala po iskrcavanju iz aviona, te bi se