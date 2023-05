Petković: Postoji bojazan...

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković izjavio je da premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti ne želi formiranje ZSO, ni mir.

On je dodao da postoji bojazan kako će se dalje razvijati situacija na KiM. "Nakon jučerašnjeg sastanka i odbijanja Kurtija da razgovara o formiranju ZSO plašim se kako će se dalje razvijati situacija na KIM. To je bio i prvi utisak predsednika Aleksandra Vučića i visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku Žozefa Borelja koji je rekao da su na severu KiM otvoreni putevi za nekakve nove krize", naveo je Petković na RTS. On je naveo da sa prištinske