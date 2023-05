"Strane imaju različite stavove o prirodi ZSO": Borelj se oglasio nakon sastanka u Briselu

Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost Đuzep Borel rekao je da je uspostavljanje ZSO dogovoreno pre 10 godina.

- Kosovski Srbi su predstavili prvi, ali ne završni nacrt Statuta. To je važan deo sporazuma. Kurti je rekao svoj svoj stav, došlo je do različitih stavova o prirodi ZSO - rekao je on i nastavio: - Večeras smo održali važan dijalog i želim da se zahvalim EU, posebno Miroslavu Lajčaku za sav trud oko ovih pregovora, da se od pregovora pređe na implementaciju - rekao je Borelj. On je potvrdio da je postignut dogovor o Deklaraciji o nestalim licima. - Ovo je dogovor