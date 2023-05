Dečak ubica policiji rekao jezivu rečenicu: Milić izneo nove detalje pucnjave u školi: "Otkrio nam je zašto je nosio 4 Molotovljeva koktela u torbi"

Načelnik policijske uprave za grad Beograd Veselin Milić izjavio je da je Kosta Kecmanović (13) koji je usmrtio osmoro đaka, 7 devojčica i jednog dečaka, i radnika obezbeđenja to uradio jer je bio izopšten iz društva.

- Motiv tada (jutros) nismo mogli da saznamo, zato što se radi o detetu. Nismo mogli da imamo spoznaju za ovako nešto gnusno i bolesno može bilo koje dete iz našeg okruženja da uradi. Ono što smo saznali, jeste da je on bio ignorisan. On je od strane društva bio ignorisan i izopšten. To je navelo njega da kroz neke njegove misli i radnje učini to. - rekao je Milić gostujući na RTS. Milić je kazao da je dečak kada je pozvao policiju rekao da je ''psihopata koji