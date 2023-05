Snažan zemljotres pogodio Japan

TOKIO - Zemljotres jačine 6,3 stepena pogodio je danas japansku prefekturu Išikavu, na zapadu zemlje, saopštile su lokalne vlasti.

Posle zemljotresa nije izdato upozorenje za cunami, preneo je Kjodo. Potres se dogodio na dubini od 10 kilometara, danas posle podne po lokalnom vremenu. Meteorološka organizacija Japana saopštila je da, iako nema opasnosti od cunamija, moglo bi da dođe do promene nivoa mora za oko 20 centimetara. Lokalne vlasti ispituju da li je došlo do oštećenja zgrada, a zasad nema izveštaja o povređenima, navodi japanski servis "NHK". Nakon zemljotresa, došlo je do prekida