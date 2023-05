Danas u većem delu zemlje promenljivo oblačno, lokalno pljuskovi, do 24 c

BEOGRAD – U Srbiji danas promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska, koji će biti češći u brdsko-planinskim predelima, dok se u Vojvodini i Negotinskoj Krajini očekuju duži sunčani intervali.

Vetar slab i umeren, severni. Najniža temperatura od 6 do 11, a najviša od 20 do 24 stepena, saopštio je RHMZ. U Beogradu veću deo dana pretežno sunčano i toplije, samo je pre podne i sredinom dana, uz više promenljive oblačnosti, u pojedinim delovima grada moguća kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, severni. Najniža temperatura oko 11, a najviša oko 23 stepena. U Srbiji u narednih sedam dana, do 12. maja, prosečno toplo sa maksimalnim temperaturama u većini