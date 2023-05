Pretežno sunčano, sredinom dana i posle podne uz promenljivu oblačnost, a kratkotrajna kiša ili pljuskovi mogući tek ponegde na istoku i jugoistoku zemlje. Vetar slab do umeren jugoistočni. Najniža temperatura od 6 do 12, najviša dnevna od 22 do 25 stepeni. U Kragujevcu promenljivo, temperatura do 23 stepena.