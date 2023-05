Danas krunisanje kralja Čarlsa III, najdužeg prestolonaslednika u britanskoj istoriji

LONDON - Britanski kralj Čarls biće krunisan danas u Vestminsterskoj opatiji, u simboličnoj ceremoniji koja predstavlja kombinaciju verske službe i slavlja.

On će biti krunisan zajedno sa Kamilom, kraljicom suprugom, i on će biti 40. vladajući monarh krunisan tamo od 1066. godine. Ipak, Čarls će ostati upamćen kao najduži naslednik u britanskoj istoriji, budući da je proveo sedam decenija kao prvi u redu za presto, piše Skaj njuz. "Celi život on se pripremao za ovu ulogu", rekao je kraljevski komentator Kristofer Vorvik. Čarls je rođen 14. novembra 1948. godine u Bakingemskoj palati, a njegovo puno ime je Čarls Filip