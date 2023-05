Pretežno sunčano i toplo. Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, u Vojvodini i brdsko – planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije očekuje se pojava kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni popodne u skretanju na zapadni. Najniža temperatura od 5 do 14, najviše dnevna u rasponu od 24 do 27 stepeni. U Kragujevcu promenljivo i suvo sa temperaturom do 24 stepena.