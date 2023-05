Pretežno sunčano i rast temperature, popodne ponegde kiša

Danas pretežno sunčano. Posle podne i uveče, uz lokalni razvoj oblačnosti, u Vojvodini i brdsko-planinskim predelima južne i jugozapadne Srbije kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom.

Ujutru temperatura od 5 do 14, a u najtoplijem delu dana i do 27 stepeni. Pretežno sunčano i toplo i u Beogradu. Temperatura oko 26 stepeni. Prvog dana naredne sedmce u Vojvodini suvo sa sunčanim intervalima uz umeren i jak severozapadni vetar. U ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najniža temperatura od 9 do 15, najviša dnevna od 19 do 24 stepena. U utorak u većem delu promenljivo oblačno i suvo, a pojava kiše ili