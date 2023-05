Jokić: Igrao sam normalno, imao sam i 11 asistencija…

Najbolji igrač Denver Nagetsa Nikola Jokić kaže da su Finiks Sansi opet pokazali koliko su ozbiljan protivnik.

Nagetsi su izgubili sa 129:124 i sada je rezultat 2-2 u seriji druge runde plej-ofa zapadne konferencije. „Oni su veoma talentovan tim. Imaju Kej-Dija i Buka (Durent i Buker dali su po 36 poena) koji igraju na veoma visokom nivou. Buk nam je u poslednje dve utakmice dao 80 poena i promašio samo osam (devet, prim. aut) šuteva. To je impresivno i to mora da se poštuje. Uz to je imao i 12 asistencija…“, rekao je Jokić i dodao: „Šemet je odigrao veoma dobro za njih,