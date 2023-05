Smena sunca i oblaka: Vreme oblačno u nekim krajevima sa kišom! Najviša dnevna do 18 stepeni

U Srbiji će danas biti umereno i potpuno oblačno, na istoku i jugu povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima, a veća količina padavina očekuje se u drugom delu dana na jugoistoku zemlje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab severni, posle podne u skretanju na slab i umeren istočni i jugoistočni koji će krajem dana i tokom noći u košavskom području biti u daljem pojačanju. Predviđene najniže temperature biće od četiri do 10 stepeni, najviše od 15 do 18, u Negotinskoj Krajini do 13 stepeni Celzijusa. U Beogradu će biti umereno oblačno, vetar ujutru slab severni, tokom prepodneva u skretanju na slab do umeren istočni i jugoistočni koji će krajem dana i tokom noći biti