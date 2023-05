Tripl-dabl fenomenalnog Jokića

Denver protiv Finiksa vodi 3:2 u polufinalu Zapadne konferencije

Košarkaši Denvera poveli su sa 3:2 u polufinalnoj seriji Zapadne konferencije NBA lige, pošto su rano jutros na svom terenu pobedili Finiks sa 118:102. Denver je u završnici prve četvrtine posle zakucavanja Džamala Mareja došao do 15 poena prednosti (35:20), a zatim je usledio preokret gostiju koji krajem druge deonice stižu do vođstva (48:47). To je ujedno bilo jedino vođstvo Finiksa na meču, a Denver je na veliki odmor otišao sa tri poena prednosti - 52:49. Sedam