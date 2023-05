"To je bilo kao Mont Everest – morao je to biti Real"

Košarkaši Real Madrida napravili su veliki podvig i ispisali su istoriju u petom meču plej-ofa Evrolige.

Uspeo je "kraljevski klub" da se vrati od 0-2 u seriji što nikome do sada nije pošlo za rukom, jer su u majstorici sa Partizanom nadoknadili minus 18 i uzeli poslednje mesto koje vodi na F4 u Kaunas. Tim Ćus Matea veliki preokret režirao je krajem treće četvrtine, a sve to na krilima najiskunijih igrača - Serhija Rodirgesa, Serija Ljulja i Rudija Fernandesa. Španski mediji sa pravom veličaju uspeh Madriđana, a AS donosi tekst pod naslovom "Real Madrid se uvek