Kiša i pljuskovi, malo svežije

U Srbiji danas oblačno s kišom i pljuskovima. Svežije, ujutru od 7 stepeni do, najviše 17 tokom dana. U Beogradu vetrovito, povremeno kiša i pljuskovi. Temperatura do 15 stepeni.

Oblačno i malo svežije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima uz mogućnost grmljavine, izraženijim posle podne i uveče na severu Srbije. Duvaće umeren i jak, na jugu Banata i u donjem Podunavlju, povremeno i olujni, jugoistočni vetar. Najniža temperatura od 7 do 11, najviša od 13 do 17 stepeni. U Beogradu vetrovito, povremeno kiša i pljuskovi. Temperatura do 15 stepeni.