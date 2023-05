Upisala se u istoriju takmičenja: Evo ko je Lorin, pobednica Evrovizije 2023.

Švedska predstavnica Lorin odnela je pobedu po drugi put na Evroviziji. Njena pesma "Tattoo" raspametila je celu Evropu, baš kao što je to uradila i pesma "Euphoria" 2012. godine u Bakuu, koji je te godine bio domaćin 57. takmičenja po redu.

Od kada je objavljeno ko je kandidat Švedske za ovogodišnje takmičenje, kladionice su je odmah stavile na prvo mesto, te se može reći da je njena pobeda očekivana. Lorin je ušla u istoriju Evrovizije kao prva žena koja je 2 puta uspela da pobedi na ovom takmičenju i time se približila Ircu Džoniju Loganu kome je to pošlo za rukom 3 puta - kao pevač, 1980. godine sa pesmom "What's Another Year" i 1987. sa "Hold Me Now", dok je Lindi Martin napisao pesmu "Why Me" sa