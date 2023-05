Direktorka vrtića u Odažcima podnela ostavku

Direktorka Predškolske ustanove "Poletarac" iz Odžaka Jelena Selak podnela je ostavku, nezvanično saznaje N1.

Selak je podnela ostavku nakon što je vaspitač u tom vrtiću I.O (26) uhapšen zbog sumnje da je fotografisao decu bez dozvole njihovih roditelja. Ostavka direktorke usledila je nakon dva protesta roditelja i meštana Odžaka koji su održani u protekle dve nedelje, od kada je usledila prva prijava protiv vaspitača. On je navodno fotografisao decu, govoreći im da nikome to ne pričaju, jer je to „njihova tajna“. Zbog čitavog slučaja PU „Poletarac“ posetila je i nadležna