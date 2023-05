''MVP'' NBA lige kritikuje saigrače: ''Ne možemo Harden i ja sami da pobedimo'' (video)

U odlučujućoj sedmoj utakmici polufinala Istočne konferencije u NBA plej-ofu između Bostona i Filadelfije nije bilo neizvesno. Boston je u prepunom ''TD Gardenu'' savladao Filu sa 112:88.

Tanjug/ap ''MVP'' je posebno razočarao navijače File, ali i neutralne ljubitelje najjače lige na svetu. On je postigao 15 poena uz veoma loš šut iz igre (5/18), a u trećoj četvrtini koja je prelomila susret, Embiida je 36-godišnji Al Horford ugasio i potpuno izbacio iz utakmice. Na konferenciji za medije nakon utakmice, Embid je krivicu svalio na druge. “I can’t win alone. Me and James [Harden], we just can’t win alone. That’s why basketball is played 5-on-5.” Joel