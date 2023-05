Batleru prva runda protiv Tejtuma: Stvar koju svaki košarkaš želi VIDEO

Džimi Batler dobio je prvu bitku sa Džejsonom Tejtumom u finalu Istoka NBA plej-ofa.

Batler je "nosio" Majami Hit do "brejka" u Bostonu sa 123:116. Postigoa je 35 poena (12/25 iz igre, 2/4 trojke) uz 7 asistencija, 6 ukradenih lopti i 5 skokova. "Sve je moguće. Igram na neverovatnom nivou zahvaljujući tome što mi saigrači dozvoljvaju. Ne limitiraju mi igru. Veruju mi sa loptom, u odbrani i mislim da je to stvar koju svaki košarkaš želi. To je ono što svako želi od života, da bude tražen i cenjen i da te puste da rokaš". rekao je Batler. S druge