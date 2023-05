Mhitarijan se nada da će se oporaviti za finale

Povreda Henrika Mhitarijana zabrinula je čelnike Intera uoči meča sezone, finala Lige šampiona.

Italijani prvi put od 2010. imaju priliku da se bore za veliki pehar UEFA, a protivnik 10. juna u Istanbulu biće im Mančester siti. Mhitarijan se povredio na revanš meču polufinala sa Interom, u pitanju je levi butni mišić. To se dogodilo pred kraj prvog poluvremena. Ono što je sasvim evidentno je da će prepustiti mečeve do kraja takmičenja u Seriji A, kao i finale Kupa Italije. Želja Mhitarijana i svih u klubu je da on nekako bude spreman za susret sa "građanima".