Matijašević: Želili smo što više navijača na finalu Kupa

Sportski direktor Čukaričkog Vladimir Matijašević objasnio je zašto je klub prihvatio da se finale Kupa Srbije igra na stadionu "Rajko Mitić".

On je izjavio kako je to učinjeno u nameri da na meču bude što više gledalaca. Čukarički je, kako je naveo Matijašević, "pozitivno odgovorio" na molbu Crvene zvezde, iako je i klub sa Banovog brda bio spreman da susret organizuje na svom stadionu. "I on (stadion Čukaričkog) bi sigurno bio pun, ali da budemo realni, većinski navijačima Crvene zvezde. Pristali smo da igramo na Marakani, samo iz razloga što finale Kupa Srbije mora da bude praznik fudbala i da na tom