Inauguracija novoizabranog predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića

Novoizabrani predsjednik Crne Gore Jakov Milatović će, 20. maja u podne, položiti zakletvu i stupiti na dužnost predsjednika države.

Inauguraciji, odnosno polaganju zakletve, koja se održava u Skupštini Crne Gore prisustvovaće oko 200 zvanica, među kojima su zvaničnici iz okruženja, ambasadori i specijalni izaslanik SAD Gabrijel Eskobar.