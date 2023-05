Horor u Salvadoru – najmanje devetoro mrtvih na fudbalskoj utakmici

Stampedo koji je odneo ovoliek živote desio se u prestonici države San Salvadoru na meču između Aliance i ekipe Fas iz Santa Ane

Zvaničnici su do sada izašli sa brojkom od sedam mrtvih muškaraca i dve žene, mada se strahuje da broj nastradalih nije konačan. Do tragedije je došlo kada je veliki broj ljudi pokušao da probije zaključane kapije na stadionu "Monumental" čije su tribine već bile krcate. Došlo je do gužve, pokušaja probijanja kapija, stampeda i tragičnih scena. Posle stravičnih prizora utakmica je momenalno otkazana. Veruje se da su mnogi koji su pokušali da uđu na stadion imali