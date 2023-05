Stanje na novosadskim ulicama: Radar na spustu sa Venca, gužva kod nadvožnjaka između NS i Rumenke

Saobraćaj u Novom Sadu ovog ponedeljka na 021.rs - od gužvi i zastoja do radara.

Gužve, zastoje i radare možete prijaviti na 060 0 100 200. Informacije o saobraćaju i slušajte na Radiju 021, na 92,2 MHz. 08:00 - Gužva kod nadvožnjaka između Novog Sada i Rumenke, kolona vozila do Rumenke. 07:05 - Radar na spustu sa Venca. 06.30 - Počinje izgradnja saobraćajnih površina sa pratećom infrastrukturom u tri novosadske ulice. To su ulice Nikole Tesle, Teodora Pavlovića i Vojvode Knićanina. Takođe, počinje izgradnja biciklističke staze Novi Sad - most