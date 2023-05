''Sramota je da se poredim ja sa Jokićem"

Nekadašnji srpski košarkaš Darko Miličić jedan je u nizu onih koji su oduševljeni partijama Nikole Jokića u ovosezonskom izdanju plej-ofa NBA lige.

Bivši igrač Detroitra i Minesote smatra da je vreme da dvostruki MVP postane i šampion, nakon što su Nagetsi prvi put u svojoj istoriji izborili finale. ''Od svih naših igrača Jokić je najviše zaslužio da osvoji titulu u NBA ligi. Ako dragi Bog bude dozvolio i ako svi budu zdravi, on će to i učiniti. Nikola je svojim talentom i radom to zaslužio. Bog mu je ove godine otvorio vrata ka tituli, red je da bude šampion. Svojim odnosom prema igri i saigračima pokazao je