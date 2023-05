Tripl-dabl čudesnog Jokića, metla Denvera za veliko finale!

Košarkaši Denver Nagetsa pobedili su Los Anđeles Lejkerse 113:111, čime su maksimalnim rezultatom 4-0 prošli u veliko finale.

Nikola Jokić odigrao je utakmicu koju je teško opisati rečima, ono što je on pogađao remeti se stvarima koje rade ljudi sa ove planete, te je kao pravi lider predvodio tim do pobede. Jokić je utakmicu završio sa 30 poena, 14 skokova i 13 asistencija, pratio ga je Marej sa 25 poena, Gordon 22, dok je Porter junior ubacio 25. Srpski košarkaš postigao je ključni koš za 113:111, a pre toga je ubacio ludu trojku koju samo on može da ubaci. U poraženom timu Lebron Džejms