U Srbiji danas toplo

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo uz lokalnu pojavu jutarnje magle, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Od sredine dana, uz dnevni razvoj oblačnosti, moguća je ređa pojava kratkotrajne kiše ili pljuskova s grmljavinom uglavnom u brdsko-planinskim predelima, a uveče i tokom noći na severu zemlje. Vetar slab promenljiv, jutarnja temperatura od osam do 15 stepeni, najviša dnevna od 24 do 27 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i toplo, ujutro na širem području lokalna pojava kratkotrajne magle. Vetar slab promenljiv, sa jutarnjom temperaturom od 12 do 15 stepeni, a