Pljuskovi sa grmljavinom na +28 Ludo vreme u Srbiji, a evo šta nas čeka sledeće nedelje

Kakvo nas vreme očekuje danas? Pogledajte najnoviju prognozu RHMZ Srbije

U Srbiji danas promenljivo oblačno i nestabilno. Ujutro i pre podne na severu, sredinom dana u centralnim i zapadnim, a do kraja dana i u ostalim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Na istoku i jugoistoku Srbije veći deo dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura od 8 do 16, najviša dnevna od 24 do 28 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno sa kišom i lokalnom