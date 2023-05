Seltiksi jure čudo: Od 150 pokušaja – niko!

Boston Seltiksi "preživeli" su prvu "biti ili ne biti" utakmicu i produžili seriju finala Istoka NBA plej-ofa.

Kada je bilo najpotrebnije odigrali su maestralno i sa 116:99 izbegli "metlu" od Majami Hita i vratili seriju u Boston. To im je sigurno popravilo samopouzdanje i vratilo nadu da mogu da preokrenu seriju, međutim, to što pokušavaju nije se dogodilo nijednom u istoriji NBA lige. Bar ne u eri plej-ofa u kojoj se serije igraju na četiri pobede. Tačno 150 puta u istoriji NBA plej-ofa rezultat u seriji bio je 3-0 i nikad nije došlo do potpunog preokreta. Obično se sve