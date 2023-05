Tina Tarner nije podnosila jedan od svojih najvećih hitova: "Bila je to užasna pesma"

Legendarna Tina Tarner je preminula u 84. godini u Švajcarskoj nakon duge i teške bolesti.

Iza kraljice rokenrola ostaće brojni hitovi po kojima ćemo je pamtiti, a zanimljivo je da neke od njih ni sama Tina nije volela. Naime, u dokumentarcu snimljenom o slavnoj pevačici 2021. godine, pevačica je otkrila da ne voli pesmu What's Love Got To Do It koja se našla na albumu Private Dancer i donela joj je Gremija.