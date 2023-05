Vučić o planovima za OŠ "Vladislav Ribnikar": Dobio sam pismo grupe roditelja, trudićemo se da nađemo najbolje rešenje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima nakon što je primio Srbe sa Kosova i Metohije koji su peške stigli u Beograd. On je rekao da je upalio sveće za stradale đake iz OŠ "Vladislav Ribnikar" u Hramu Svetog Save i obišao povređene.

- Razgovarao sam sa lekarima. Video sam najteže povređene, svi su iz škole Vladislav Ribnikar. Dve devojčice su bile veoma raspoložene iako su teško povređene. Zadovoljan sam što sam u tom stanju mogao da ih vidim, nastavnica je teško povređena, to je jedna divna žena. Nadam se da će ovo da prebrodi. Užasno je teško sve to kroz šta su prošli. Što se Petra tiče, preneo sam mu pozdrave oca - kazao je on. Vučić je dodao da je dobio pismo od grupe roditelja, i da će