Vučić primio pismo grupe roditelja đaka OŠ „Vladislav Ribnikar“, najavio i „kolaps u Beogradu“ sutra posle 14 časova

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je primio pismo grupe roditelja đaka beogradske osnovne škole „Vladislav Ribnikar“ i da će de time baviti narednih dana. „Dobio sam pismo od grupe roditelja, sutra i prekosutra ću se baviti time.

Uvek postoje različita mišljenja. Meni je blisko to što su napisali, videćemo“, rekao je Vučić za televiziju Pink. On je istakao da je važno čuti glas roditelja, „nekoga ko mora da vodi računa o budućnosti te dece“. Vučić je rekao da ne vidi problem da neko ne pohađa školu „tri-četiri nedelje“ i da nastavu može da prati i elektronski, kao u vreme pandemije korona virusa. On je naveo i da je obišao i Petra iz Malog Orašja koji je u teškom stanju, kao i da je „bio sa