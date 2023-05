Milivojević: Građani su zatresli truli mafijaški režim, pobeda nikad bliža

Poslanik Demokratske stranke (DS) Srđan Milivojević, jedan od neformalnih vođa protesta "Srbija protiv nasilja", rekao je danas da je "pobeda sada nikad bliža" napominjući da su "građani ustali da ponovo oslobode svoju zemlju i društvo od svojevrsne okupacije pod kojom živimo već 11 godina" i da se "zatresao truli mafijaški režim".

"Pokazali smo brojnost i masovnost skupova, sada treba demonstrirati rešenost i odlučnost. Nema kompromisa oko iznetih zahteva, nema delimičnog usvajanja zahteva i nema izbora po Vučićevim izbornim pravilima. To su crvene linije za DS a verujem i sve građane koji žele da se ovo zlo zaustavi", rekao je Milivojević za list Danas. On je naglasio da "nikavog nasilja prema ljudima koji su prinuđeni da dođu na današnji kontramiting neće biti". "To su naši sugrađani,