Senator Marfi: Kurti da odmah prekine sa ovom provokacijom

VAŠINGTON – Američki sentaor Kris Marfi izjavio je danas da premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti treba „odmah da prekine provokaciju“, kada je reč o neredima na severu KiM. „Samo što sam telefonom razgovarao sa savetnikom u Stejt Departmentu, Derekom Šoleom o ovom zabrinjavajućem razvoju događaja.

Na sastanku u ponedeljak u Prištini sa premijerom Kurtijem, on nije pomenuo plan za pristup opštinskim zgradama. Kao prijatelj Kosova, potpuno sam zatečen i on treba odmah da prekine ovu provokaciju“, napisao je Marfi na svom nalogu na Tviteru, prenosi Tanjug. On je dodao da su opštine sa severa „deo Kosova i pod jurisdikcijom Prištine“, ali da se radi o, imajući u obzir napetu situaciju, „namerno“ provokativnom i nepotrebnom koraku. „Da, ove opštine su deo Kosova