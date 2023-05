Oblačno i toplo, ponegde moguće nepogode s gradom i olujnim vetrom

Iako je kraj maja i dalje nas prati promenljivo, nestabilno vreme. Danas oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, češćim u drugom delu dana.

Ponegde su moguće nepogode s gradom i olujnim vetrom. Najviša dnevna temperatura od 22 do 25 stepeni. U Beogradu i sunce i oblaci, popodne pljusak. Temperatura do 23 stepena. U utorak promenljivo, toplo i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Ponegde se očekuju i vremenske nepogode sa gradom i većom količinom padavina. Vetar slab i umeren, severoistočni i istočni, u zoni pljuskova kratkotrajno jak. Najniža temperatura od 11 do 15