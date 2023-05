Simulirao da puca u decu dok su se igrala u parku – uhapšen muškarac u centru Beograda

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Vračar, uhapsili su P. M. (31) zbog sumnje da je udario u glavu 65- godišnjeg muškarca, kao i da je simulirajući rukama da drži pištolj, prste uperio u pravcu dece koja su se igrala u parku.

On se sumnjiči za krivično delo nasilničko ponašanje, saopštio je MUP. P.M. se sumnjiči da je juče, pod dejstvom alkohola, više puta udario u glavu šezdesetpetogodišnjeg muškarca, kao i da je, simulirajući rukama da drži pištolj, prste uperio u pravcu dece koja su se igrala u parku. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu. Pratite nas na našoj Facebook i Instagram