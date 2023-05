Crveni alarm: Izdato upozorenje, u Srbiji se...

Republički hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za narednih sedam dana.

U Srbiji promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, češćim u drugom delu dana a najviša dnevna temperatura iznosiće od 22 do 26 stepeni Celzijusa. Ujutru se po kotlinama i duž rečnih tokova očekuje kratkotrajna magla a najniža temperatura biće od 10 do 16 stepeni. Tokom dana se lokalno očekuju i kratkotrajne vremenske nepogode sa gradom i većom količinom padavina. Vetar slab do umeren, severoistočni i istočni, u zoni pljuskova