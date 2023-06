Blinken ima poruku za Ruse

Američki državni sekretar Entoni Blinken izjavio je danas u Helsinkiju da SAD nisu neprijatelj građana Rusije.

On je rekao da Vašington ne radi na smeni vlasti u toj zemlji. Prema njegovim rečima, SAD pozdravljaju želju bilo koje zemlje da se uključi u posredovanje između Kijeva i Moskve kako bi došlo do mira, bilo da se radi o Kini, Brazilu ili nekoj trećoj strani. Vašington podržava bilo koju inicijativu koja bi Rusiju navela da sedne za pregovarački sto i koja bi dovela do postizanja dugoročnog mira, u skladu sa Poveljom UN-a. U tom kontekstu, Vašington i saveznici su u