Denver razbio Majami – negativni rekord NBA lige

Majami Hit je poražen u Denveru od Nagetsa u prvom meču finalne serije NBA plej-ofa.

Denver Nagetsi su 1976. godine u NBA ligu ušli zajedno sa Indijana Pejsersima, Njujork Netsima i San Antonio Sparsima i do 2023. godine bili jedina ABA franšiza bez velikog finala. Upravo zbog srpskog centra Nikole Jokića to više nije slučaj i Nagetsi su u svom istorijskom prvom meču finala ostvarili pobedu rezultatom 103:94 nad Majami Hitom. Nagetsi su Hitu dozvolili samo dva slobodna bacanja tokom čitave utakmice i to je zabeleženo kao negativni rekord NBA lige,